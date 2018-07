'Eu não estou usando drogas nem bebendo, estou completamente limpa', diz Miley Cyrus

Afastada de polêmicas e dos holofotes, Miley Cyrus revela que está numa fase de mudança e, em breve, vai lançar um novo álbum diferente de tudo o que já fez. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Em entrevista a Billboard, Miley Cyrus falou sobre seu relacionamento com Liam Hemsworth, sua carreira e revelou que não está mais usando nenhum tipo de droga. A cantora, que está um pouco distante dos holofotes, comemora uma nova fase em sua vida - e uma nova música marca a mudança.

"Eu não fumei maconha nas últimas três semanas, o que é máximo de tempo que já consegui. Eu não estou usando drogas, não estou bebendo, estou completamente limpa agora! Isso era algo que eu queria fazer", disse a cantora. Miley explicou o motivo para ter decidido parar de fumar: "Eu quero estar rodeada de pessoas que me fazem querer melhorar, me envolver mais, me abrir. E eu percebi que essas não são as pessoas que estão 'doidonas'. Eu quero ser ficar limpa, porque eu sei exatamente onde eu quero ir".

E, de acordo com a entrevista, a cantora sabe mesmo. Atualmente, ela vive em Malibu com o noivo, Liam Hemsworth, onde também cria sete cachorros, dois porcos e dois pôneis. Lá, ela gosta de passear com os cachorros e ir ao supermercado.

"Eu amo falar com as pessoas, e eu as abordo e digo 'não me tratem diferente, porque eu não sou'. É isso que começou uma mudança para mim, saindo da fase Dead Petz", disse, referindo-se ao seu álbum de 2015. "As pessoas me encaram de qualquer forma, mas elas me encaram muito mais quando eu estou vestida como um gato", completou.

No dia 11 de maio, essa nova fase de Miley será marcada por sua nova música. Malibu será o primeiro single de seu novo álbum, ainda sem título, e fala sobre seu noivo Hemsworth - e ela garante que será uma música calma de amor como ela nunca fez antes. "Eu nunca acreditaria se, três anos atrás, você disse que eu estaria aqui escrevendo essa música", finalizou.

A cantora é a capa da Billboard de maio.