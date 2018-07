'Eu não apoio o Bolsonaro', garante Nego do Borel após polêmica

Nego do Borel Foto: YouTube / @Canal KondZilla

O cantor Nego do Borel se pronunciou após a polêmica que o lançamento de seu clipe Me Solta causou nas redes sociais, afirmando que tem recebido "muitos elogios" e "acompanhado as críticas de perto". Ele ainda faz questão de afastar seu nome de um suposto apoio a Jair Bolsonaro, político com quem aparece em foto que voltou à tona nas redes sociais nesta terça-feira, 10.

No clipe, Nego aparece como uma personagem chamada Nega da Borelli, usando bolsa e sapato de salto alto, e chega a beijar um homem em determinado momento.

A produção gerou inúmeras críticas por parte da comunidade LGBT, que acusou o funkeiro de 'oportunismo' com a causa. Muitos também repostaram uma foto em que Nego aparece ao lado do deputado federal Jair Bolsonaro. Leia mais aqui.

"Eu não apoio o Bolsonaro. Esta foto foi tirada num jantar que eu estava também, a pedido do filho dele. Não costumo negar tirar fotos com ninguém", justificou o cantor, por meio de sua assessoria de imprensa.

"Quando eu decidi fazer esse clipe, sabia que poderia ser algo polêmico, mas fui em frente. A Nega da Borelli é uma personagem que, pra mim, representa a liberdade de ser quem eu sou. Recebi muitos elogios pelo clipe e tenho acompanhado as críticas de perto porque acho que eu e todo mundo temos muito ainda a aprender com esse tema", concluiu.

Apesar de seu posicionamento, o perfil oficial e verificado de Nego do Borel no Twitter curtiu alguns tuítes em apoio ao pré-candidato recentemente.

"Bolsonaro é o cara que você passa a gostar quando vê quem o detesta", consta em uma imagem curtida pelo cantor. Em outra postagem, o 'like' foi dado em um comentário pedindo eleição de Bolsonaro a presidente ainda no primeiro turno.

Confira abaixo o clipe e algumas reações dos internautas:

Nego do Borel conseguiu desagradar os gays e os heteros — Danilo Sanches (@danilo_sanches) 10 de julho de 2018

nego do borel atualizou com exito o significado de oportunismo pic.twitter.com/OHAfNo6t8A — Neydinha ⚡️ (@Neydinhaaaa) 10 de julho de 2018

O Nego é apoiador do Bolsanaro e diversas vezes fez comentários e piadas homofóbicas nas redes dele e agora faz um clipe tentando dizer "que apoia" o movimento LGBT mas no fundo tá só tentando ganhar em cima — L. Eleirbag (@LEleirbag) 10 de julho de 2018

Se algum gay se sentiu representado pelo nego do borel, me desculpa, mas precisa rever os conceitos de representatividade, porque eu não me sinto representado, tendo uma imagem distorcida de gay caricato entretenimento pra hetero achar graça, me poupe! — Mudonna ⭐️ (@mudonnaofpop) 10 de julho de 2018

Nego do Borel: vou atingir a massa LGBT pra ganhar views Massa LGBT: pic.twitter.com/Ouh6z9TKQ0 — phellps (@phellps_CK) 10 de julho de 2018

O Nego do Borel aprendeu direitinho com a Anitta a usar as minorias de plataforma quando é coveniente, eles só se esquecem que a gente tá vendo. Não adianta dizer que é da periferia e contra homofobia se vc compactua com quem condena a nossa existência — Alexandre (@Iexandre) 10 de julho de 2018

eu até concordaria com a ideia de que Nego do Borel tá atrás de pink money se ele ainda tivesse pagando de aliado progressista desconstruído nesse vídeo mas nem isso ele tá só de deboche com a nossa cara mesmo é homofóbico e é misógino — murilo araújo (@musaraujo) 10 de julho de 2018

na verdade nesse clipe ele só fez oq a maioria dos homofóbicos adoram fazer com os gays: chacota. — vini (@viniciusarruda) 10 de julho de 2018

nego do borel zzzz mais um hetero se aproveitando da causa lgbt pra lucrar — fodase (@napgaiola) 10 de julho de 2018

O Nego do Borel no clipe está fazendo o papel da mulher no baile! Quando o dançarino agarra ele e ele diz "me solta porra! Deixa eu dançar" ele está mostrando o que acontece com muitas mulheres! Então parem de criticar e prestem atenção — plantinha (@platania_) 10 de julho de 2018

Povo chato! deixa o nego do borel em paz, quem beijo o bofe foi ele e não vcs. — ni (@pfvrnicolly) 10 de julho de 2018

pau no cu dessa geração chata pra caralho, tudo é problema porra, vai se foder, deixa o nego do Borel em paz — Bianca Vieira (@bivieir) 10 de julho de 2018