‘Eu morri e voltei a nascer’, diz Sabrina Parlatore sobre luta o contra câncer

Sabrina Parlatore Foto: Instagram / @sabrinaparlaoficial

No mês da conscientização do Câncer de Mama, a youtuber Julia Faria recebeu a apresentadora Sabrina Parlatore. A ex-modelo conta como descobriu que tinha um tumor, em maio de 2015.

“Eu estava assistindo TV quando cocei meu peito, senti um caroço, fiquei super preocupada e vi que era uma bolinha. Corri no médico no dia seguinte e já fui fazer todos os exames. Só que tem um porém, esse caroço já tinha aparecido um ano antes, nos meus exames de rotina. Mas o médico não deu muita atenção a ele, apesar do laboratório ter indicado uma biópsia”, declarou.

A ex-VJ da MTV aconselha todos a pedir uma segunda avaliação médica. A apresentadora fazia mamografia desde os 35 anos de idade. Após o diagnóstico, Sabrina realizou a cirurgia de retirada do tumor, sem a necessidade da mastectomia. Ainda teve de fazer sessões de quimioterapia.

“A quimioterapia é de matar, de arrasar, é um atropelamento. Não vou aliviar não! O protocolo que eu tive é de matar. Eu morri e voltei a nascer”, desabafou a apresentadora. Sabrina Parlatore passou por 16 sessões, em um protocolo preventivo, após a cirurgia.

Assista ao vídeo:

Em maio deste ano, dois anos após o fim do tratamento contra o câncer, Sabrina Parlatore comemorou na página oficial no Instagram. “Me sinto forte e feliz em poder contar como enfrentei esta história dolorosa que por vezes me soa inacreditável”, escreveu em legenda de um vídeo.