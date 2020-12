‘Eu estou muito orgulhosa’, diz esposa de Elliot Page para o ator

O ator Elliot Page junto com a esposa, Emma Portner Foto: Instagram / @elliotpage

A dançarina Emma Portner publicou uma mensagem de apoio ao marido, Elliot Page, na terça-feira, 1º, mesmo dia em que o ator anunciou que é transgênero. Na publicação, ela disse estar “muito orgulhosa”, e pediu privacidade para o casal no momento.

“Eu estou muito orgulhosa do Elliot Page. Pessoas trans, queer e não-binárias são um presente para este mundo. Eu também peço paciência e privacidade, mas que vocês se juntem a mim no suporte fervoroso da vida de pessoas trans em todos os dias”, disse a dançarina.

Emma é casada com Elliot desde 2018, quando Elliot ainda não era reconhecido pela sociedade como homem. “A existência de Elliot é um presente por si e em si mesma. Brilhe doce E. Amo muito você”, concluiu ela na publicação.

Elliot Page ficou famoso por atuar em filmes como Juno, na franquia X-Men e, mais recentemente, na série The Umbrella Academy, da Netflix. As contas do serviço de streaming no Twitter responderam ao anúncio de Elliot o apoiando, e o nome do ator já foi atualizado nas informações sobre os elencos das produções em que ele participou.

No mesmo dia do anúncio, Elliot compartilhou algumas mensagens de apoio no Instagram, agradecendo a organizações que lutam pelos direitos de pessoas transgênero. “A discriminação de pessoas trans é frequente, traiçoeira e cruel, resultando em consequências horrorosas”, lembrou o ator em seu anúncio.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais