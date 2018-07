'Eu estava fazendo mal para outras mulheres', diz Deborah Secco sobre padrões de beleza

Deborah Secco Foto: Instagram / @dedesecco

"Quem disse que tenho que ser magra para pegar bons papéis? Hoje sei que posso fazer outros personagens, mas precisamos lutar contra essa ditadura da magreza", questionou.

Em seguida, complementou: "Tenho uma genética que me ajuda a ser magrinha, sei disso. Eu amo comer, e seria muito infeliz se precisasse viver de omelete! Meu prato é de pedreiro. Meu marido fica horrorizado."

A atriz ainda afirmou que acredita não ter sido uma boa influência para o público feminino com a forma pela qual tentava aparentar ter sempre o corpo perfeito: "Tirava a celulite das pernas e do bumbum, removia olheiras, manchas no rosto... Meu marido foi quem chamou minha atenção: disse que eu estava fazendo mal para outras mulheres. A ficha caiu!"

Deborah também relembrou ter sofrido com dietas no passado: "Meu corpo explodiu: tinha muito sono, um cansaço extremo e sintomas de depressão. Fui parar no hospital."

VEJA TAMBÉM: 'Já traí todos': veja quem são e por onde andam os ex-namorados de Deborah Secco