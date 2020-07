'Eu errei', diz ex-BBB Hana sobre doar auxílio emergencial a ONG

Hana Khalil, ex-BBB Foto: YouTube / @Hana Khalil

A ex-BBB Hana Khalil, que participou do reality show em 2019, fez uma live em seu Instagram nesta segunda-feira, 13, em que falou sobre ter doado o auxílio emergencial do governo para uma ONG recentemente.

"Eu errei. Por falta de conhecimento e falta de informação, e procurei todas as formas de reparar meu erro. Fiquei muito mal. Tudo se expandiu de uma forma [ruim] na minha cabeça", contou.

Na sequência, prosseguiu, comentando que convidou duas advogadas para falar sobre o tema: "Já devolvi o auxílio. Só que eu ainda tenho muitas dúvidas sobre toda essa questão. Eu erro, mas não gosto de errar, então procurei todas as formas de reparar o que eu fiz".

No último dia 3 de julho, Hana Khalil já havia explicado a situação nos stories no seu Instagram.

"Eu nunca tive a intenção de tirar o auxílio emergencial para poder doar esse dinheiro. O que aconteceu foi que a minha mãe solicitou auxílio emergencial para mim e eu falei: 'mãe, não preciso desse dinheiro'. Aí eu preferi doar essa grana", afirmou.

Em seguida, continuou: "Não está certo tirar o auxílio para poder doar, mas já que ela já tinha tirado, eu preferi fazer isso. Um ajornalista me perguntou 'seu nome tá aqui [no cadastro]'. Eu falei: 'é, eu tirei e doei para uma ONG', só que não expliquei a história para ela."

Por fim, desabafou na ocasião: "As pessoas não medem o ódio. Quando elas querem te botar para baixo... Vocês precisam saber comunicar as coisas para as pessoas sem acabar com elas, porque isso acaba com a vida de uma pessoa. Eu não estou nada bem".

