'Eu errei ao tentar amenizar a situação dele', diz Anitta sobre Nego do Borel

Anitta e Nego do Borel lançaram uma música juntos em 2017. Foto: Instagram/@anitta

A cantora Anitta afirma que errou ao tentar defender Nego do Borel, neste domingo, 20, enquanto ele era vaiado pela plateia que acompanhava o ensaio do Bloco das Poderosas no Rio de Janeiro.

Quando o público começou a se manifestar contra o cantor, ela interveio e disse que "jamais" viraria as costas para um amigo e o que ela podia fazer era "instruir as pessoas sobre coisas que elas não sabem".

Após a repercussão do caso, a cantora fez uma série de vídeos nos stories do Instagram, nesta segunda-feira, 21, para se explicar.

"Eu errei ao tentar justificar ou amenizar a situação dele", disse Anitta, que afirmou que não estava ciente da polêmica entre Nego do Borel e Luisa Marilac. "Eu detesto errar, principalmente com as pessoas que eu amo, que são meus fãs."

Ela contou que, no ensaio, Nego do Borel pediu para falar do novo DVD dele e que, "na inocência", sem saber da polêmica, ela concordou. "Quando todo mundo começou a vaiar, perguntei o que estava acontecendo [para a equipe] e me explicaram. Tentei fazer ele parar, mas... doido", justificou. Segunda Anitta, ela se colocou no lugar dele, porque "já fui muito vaiada na minha vida" e tentou parar com a reação do público.

Antes de se posicionar sobre o caso, a cantora disse que a maioria dos participantes do ensaio foi definida um dia antes. "Não convidei o Nego como participação do Bloco, porque eu acho que, realmente, algumas atitudes que ele tem tomado na carreira não condizem com a minha carreira. Já conversei com ele, é um assunto de amigos", contou.

Anitta disse que já explicou ao cantor que algumas coisas que ele vem fazendo não têm a ver com o que ela é e que ele não a tem escutado. "Falei para ele 'eu te amo, não vou deixar de amar'. Conheço o caráter dele. Ele não é uma pessoa que tem feito eu acreditar que ele tem pensamentos ruins, que eu não curto, mas ele toma atitudes loucas, sem noção, que eu tentei alertar e não adiantou", completou a cantora.

"Em momento nenhum eu quis apoiar a atitude ou o discruso do Nego. Indepentende do meu carinho por ele, não significa que eu apoie as maluquices dele, foi só um descuido. Tampouco quero dizer que eu não acho compreensível a reação do público com ele", falou Anitta.

Na longa declaração, ela reafirmou que Nego do Borel não é uma pessoa ruim, mas "não tem cuidado" com o que faz e fala. "Já falei para ele que não se faz piada com gênero, com cor de pele. Para mim, não é humano. Parece inofensivo, mas tem gente que passou por muita coisa. O caráter e sentimento dele como ser humano é uma coisa que eu sigo acreditando que são boas."