‘Eu era incrivelmente nervosa e socialmente ansiosa’, desabafa Camila Cabello

A cantora Camila Cabello. Foto: Instagram/@camila_cabello

Camila Cabello usou as redes sociais nesta segunda-feira, 22, para fazer um desabafo sobre ansiedade e cobrança social.

A cantora contou que, quando era pequena, era muito tímida e não cantava na frente dos pais ou amigos. Sempre quando pediam para que ela cansasse, era uma ‘tortura’.

“Eu cantava no meu quarto quando meus pais saíam para o supermercado e chorei quando um dia eu os vi me filmando por entre a brecha da porta. Geralmente eu era incrivelmente nervosa e socialmente ansiosa quando era pequena. E as pessoas têm esse olhar de descrença quando conto isso a elas”, declarou no perfil oficial dela no Instagram.

A cantora também fez uma autoanálise e considera que vive em dois mundos internos diferentes. “Há duas Camilas em mim. Tem a pequena Camila que é amedrontada com o desconhecido, está ciente de todas as formas que as coisas podem dar errado e acha que é mais seguro ficar em casa do que ir jogar bola. Então, há a outra Camila, que sabe o que quer da vida, que está ciente do pouco tempo que tem para deixar a pequena Camila comandar o show enquanto o tempo passa e pega a minha versão jovem pela mão e diz: ‘Vamos, você vai sobreviver e eu não vou perder isso’”, disse.

Camila Cabello admite que se sentiu desencorajada quando olhava para outras pessoas que “nasceram para fazer as coisas”. “A verdade é que você decide quem você vai ser. Todo dia, eu não estou falando de talento ou sucesso. Eu só quero dizer do tipo de pessoa que você vai ser. Se você não tem sido muito corajosa, ou muito social, ou selvagem, ou em busca de aventura. Se você se descreve como o oposto dessas coisas não quer dizer que você não pode ser”, refletiu.

Sobre ansiedade, Camila conta que tinha dificuldade em sair com pessoas desconhecidas. “Apesar disso, você escolhe quem você vai ser. Force você mesmo a fazer aquilo que você tem medo, sempre, e vá atrás do que você quer e quem você quer ser”, aconselhou a cantora.