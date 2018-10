'Eu conheci a lenda', diz Will Smith sobre Pelé após pedir autógrafo ao jogador

Pelé e Will Smith. Foto: Instagram / @willsmith

Will Smith encontrou Pelé no último sábado, 6, em um evento em Nova Déli, capital da Índia, para um evento sobre liderança da ONG Liberatum.

O ator afirmou ser fã do ex-jogador de futebol e ganhou uma camiseta autografada da seleção brasileira. "Para Will. Com amor, do seu amigo Pelé", escreveu o futebolista, com partes do texto em inglês.

Os dois tiveram uma conversa descontraída e tiraram fotos. "Eu encontrei o Pelé antes do jantar. Ele me disse que precisava fazer 25 embaixadas antes de comer. Podemos passar fome, mas pelo menos conheci a lenda antes", brincou em publicação no seu perfil do Instagram. Veja abaixo.