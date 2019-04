'Eu amo minhas filhas, mas não amo tanto ser mãe', diz Samara Felippo

Samara Felippo e as filhas Foto: Reprodução/ Instagram @sfelippo

Samara Felippo fez um post no Instagram nesta sexta-feira, 26, no qual fala sobre pessoas, hábitos e atitudes que ama. Em um dos trechos, a atriz fala sobre a maternidade.

"Eu amo minhas filhas! Mas não amo tanto ser mãe(Boom! Polêmica?). E eu amo ter coragem de falar isso! Eu amo não sentir mais culpa! (Estou em processo)", escreveu.

A declaração fez com que seguidoras se identificassem com o sentimento.

"Amo meus filhos mais que tudo...eles me salvam de mim mesma todos os dias. Mas ser mãe é doloroso...é um eterno abdicar-se. É não poder ir a todos os lugares que amo porque muitos deles não cabem os filhos. É não aceitar um emprego mega power porque te exige tempo demais. [...] Somos nós por nós mesmas e sendo obrigadas a amar tudo isso", comentou o perfil @adrianagustavohenrique.

"É exatamente assim que eu me sinto e não conseguia encontrar as palavras certas para descrever. Será que é errado sentir isso? É muito "horrível"? Eu mato e morro pela minha filha, mas há momentos que eu fico sem saber o que fazer, como lidar... E isso faz eu me sentir uma mãe péssima. Desculpa o desabafo, só queria que soubesse que eu te entendo", disse @euanerodrigues.

Samara tem 40 anos e é mãe de duas meninas Alícia e Lara Barbosa. Frequentemente, a atriz usa a rede social para falar sobre maternidade.