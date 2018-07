Estúdio divulga primeiro trailer do documentário sobre Paul Walker

A Paramount Pictures lançou o primeiro trailer do documentário sobre a história de vida do ator Paul Walker Foto: Filipe Carvalho/Reuters

O estúdio Paramount Pictures divulgou na quinta-feira, 26, o primeiro trailer do documentário I Am Paul Walker, que vai contar a história de vida do ator Paul Walker, morto em um trágico acidente de carro em 2013.

Na prévia do documentário, que irá estrear na televisão por assinatura nos Estados Unidos, é possível ver imagens e vídeos produzidos pela família do ator, além de depoimentos de pessoas ligadas à vida de Walker. Além de trazer depoimentos, o filme mostrará como as organizações criadas pelo ator ajudaram a recuperar comunidades após desastres naturais, como o terremoto no Haiti em 2010.

O documentário sobre a vida do ator, conhecido por sua atuação na franquia Velozes e Furiosos, ainda não tem previsão de estreia no Brasil.

Veja abaixo o trailer.