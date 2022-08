Cantora espanhola Rosalía lança clipe de 'Despechá'; assista

A cantora espanhola Rosalía em apresentação de 2019 Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Rosalía lançou o videoclipe de Despechá nesta quarta-feira, 10. A cantora latina já havia contado a novidade aos fãs na última segunda-feira, 8, quando interagiu com eles pelo Twitter.

Já a canção foi lançada nas plataformas digitais em 28 de julho, quatro meses após o lançamento do disco Motomami. A faixa já acumula mais de 3,7 milhões de streams e estreou diretamente no TOP 10 do Spotify Global.

Despechá conquistou quando foi lançado, em primeira mão, durante a Motomami World Tour. Quando as prévias da faixa caíram nas redes sociais, rapidamente viralizaram.

O clipe, gravado na ilha Maiorca, na Espanha, se passa totalmente na praia e Rosalía canta os versos da canção ao lado dos amigos enquanto curte o verão. Ele é inspirado na obra do fotógrafo britânico Martin Parr. Com suas lentes, ele retrata o cotidiano de pessoas comuns sob uma ótica intimidadora e por vezes satírica.

Ya disponible el video de Despechá‍♀️✨Espero que os guste y que esteis disfrutando del veranitoOooOoOoO https://t.co/lTqYBm3SJi pic.twitter.com/YCoPpinGCS — R O S A L Í A (@rosalia) August 10, 2022

Turnê no Brasil

Com paradas em sua terra natal, Espanha, depois México, Europa e no famoso Radio City Music Hall de Nova York, Rosalía se prepara para cantar no Brasil. O show está marcado para 22 de agosto, em São Paulo, no Espaço Unimed.