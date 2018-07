Estrela de Trump na Calçada da Fama é vandalizada mais uma vez

Estrela de presidente foi vandalizada em Hollywood. Foto: AP Photo/Reed Saxon

Na manhã desta quarta-feira, 25, a estrela de Donald Trump na Calçada da Fama foi vandalizada por um homem utilizando uma picareta. As informações são do departamento de polícia de Los Angeles, que atendeu a um chamado por volta das 3h30. Chegando ao local, os policiais encontraram a estrela destruída. De acordo com a NBC, o suspeito usou uma picareta para destruir a estrela, e depois abandonou o objeto no local.

O atual presidente dos Estados Unidos ganhou uma estrela na famosa calçada em janeiro de 2007, por seu trabalho no reality show The Apprentice (O Aprendiz, no Brasil). O programa foi ao ar em 2003 e Trump atuou como produtor executivo e apresentador, deixando de lado sua participação para concorrer à presidência do país.

Essa não foi a primeira vez que sua estrela foi alvo de ataques. Em outubro de 2016, durante a campanha presidencial, outro homem tentou destruir a estrela utilizando uma picareta e uma marreta. Ele pagou mais de 4 mil dólares pelo dano e foi sentenciado a três anos em liberdade condicional e 20 dias de serviço comunitário.