Estrela de reality show é encontrada morta em casa abandonada

Ashley Tropez, uma das estrelas do programa Tratamento de Choque (Beyond Scared Straight), do canal norte-americano A&E, foi encontrada morta em uma casa abandonada na Califórnia, nos Estados Unidos. A polícia local suspeita que a jovem de 24 anos foi assassinada por uma amiga, Alexis Call, também de 24 anos.

De acordo com a People, a mulher foi presa e encaminhada ao Centro de Detenção do Alto Deserto. Alexis foi encontrada no local do crime depois que a equipe foi notificada, na última sexta-feira, 26.

Segundo comunicado divulgado pelo Departamento do Xerife de San Bernardino, quando os oficiais chegaram à residência 16.600 da Victorville, às 11h10, encontraram o corpo da estrela do reality show com "lesões traumáticas". Alexis foi a uma sessão no tribunal e deve se apresentar na próxima segunda-feira, 5, sobre uma acusação de veículo roubado.

Em 2011, Ashley Tropez participou do polêmico Beyond Scared Straight, programa que acompanhava sessões de prevenção à delinquência com adolescentes, durante um dia na prisão. O objetivo era mostrar a eles como é a relidade do sistema penitenciário americano. A atração chegou a ser indicada ao Emmy, mas saiu do ar em 2015, após nove temporadas.