‘Estou tentando me reconectar com o Daniel que era alegre’, diz Daniel, do ‘BBB 20’

Daniel foi o nono eliminado do 'Big Brother Brasil 20' Foto: Instagram/@bbb

O ator Daniel Lenhardt, que participou do Big Brother Brasil 20, fez um desabafo em sua conta no Instagram na quinta-feira, 21. Com uma série de vídeos, ele revelou que tem passado por um momento difícil, em especial devido a comentários negativos que recebeu após participar do programa.

“Eu estou tentando me reconectar com o Daniel que era antes. Foi muito difícil sair do programa do jeito que eu sai e escutar as coisas que eu escutei quando eu sai”, comentou o ator. Ele destaca que atualmente vive um impasse, com medo de mostrar quem realmente é pois teme receber mais comentários de ódio.

“Hoje eu estou perdido, eu vou dormir e às vezes eu falo: ‘Ai, meu Deus, tomara que não chegue o dia para eu acordar’. E esse não sou eu, eu estou com a energia baixa. Eu estou tentando me reconectar com o Daniel que era alegre, que era maluco, que vivia intensamente”, continuou ele.

O ator disse que isso passa até pelo seu sotaque, que gerou vários memes nas redes sociais. “As pessoa são maldosas, existem críticas construtivas, mas existem pessoas maldosas que jogam ódio na internet e isso me machuca. Será que é isso que realmente as pessoas falam?”, questionou.

Daniel disse que está bastante machucado e destacou: “Não quero isso para minha vida”. Ele disse que está tentando iniciar trabalhos que o deixem bem, principalmente ligados à causa animal, mas que precisa de tempo e está se mostrando aos poucos.

Ele reforçou que esse momento difícil irá passar, mas sentiu necessidade de mostrá-lo para seus seguidores: “Não se preocupem, é normal passar por esses momentos difíceis. Respeito as pessoas que me criticam, estou tentando evoluir”, disse, chegando a se desculpar caso tenha feito alguma coisa ruim e encerrando os vídeos pedindo para que as pessoas parem de compartilhar ódio na internet.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais