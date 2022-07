'Estou preparada para ser avó', diz Xuxa em participação no 'Mais Você'

Xuxa durante sua participação do 'Mais Você', programa de Ana Maria Braga, na manhã desta segunda, 11. Foto: Twitter/@tvglobo

O Mais Você desta segunda-feira, 11, contou com a participação de Xuxa Meneghel. A Rainha dos Baixinhos tomou um café da manhã vegano com Ana Maria Braga e as duas falaram sobre veganismo, maternidade e novos projetos da artista.

Durante a conversa, Xuxa falou sobre sua relação com a filha, Sasha, e revelou que gostaria de ter netos em breve. "Eu falo para ela 'não quero forçar a barra, mas estou preparada para ser avó'", disse.

Em seguida, a apresentadora questionou o que Sasha e o marido, João Figueiredo, dizem sobre o assunto. "Eles falam que querem viajar, querem trabalhar, querem conhecer. Os planos, eu acredito, é para [engravidar] daqui a dois anos", respondeu Xuxa.

A ex-modelo também contou para Ana Maria Braga que a relação entre ela e a filha melhorou com o passar dos anos. "Ela passou por uma fase em que não queria ser parecida [comigo]", disse.

"Agora, ela está em outro momento, daquilo que eu sempre tive por ela: de muito orgulho, muita paixão e de muito amor", completou. Xuxa disse que sempre mimou a filha e que as pessoas diziam que isso seria um poblema, mas que Sasha se tornou "um doce".

Além do papo sobre maternidade, Ana Maria e a cantora também falaram sobre carreira e novos projetos. Durante a pandemia, ela escreveu quatro livros infantis sobre veganismo e os apresentou na Bienal do Livro de São Paulo, que aconteceu na última semana.

"Nós, que somos veganos, somos contra a exploração dos animais, então tudo que tiver pai e mãe, a gente não coloca no nosso prato", disse a artista.

- Por que você nunca me contou isso? - Ué, você nunca perguntou! XUXA NO MAIS VOCE ✨ #MaisVocê pic.twitter.com/kXxQi3hwpA — TV Globo (@tvglobo) July 11, 2022

Ela também falou sobre o Xuxa Xperience, exposição imersiva sobre sua carreira que começa em 11 de novembro em São Paulo. A apresentadora entregou um convite especial para Ana Maria Braga e declarou: "As pessoas vão conhecer minha vida toda".