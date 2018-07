'Estou orgulhosa do meu corpo', rebate Lady Gaga após ser chamada de gorda

Lady Gaga foi chamada de gorda por algumas pessoas nas redes sociais após usar este top em show que fez no Super Bowl. Foto: REUTERS/Adrees Latif

Na última terça-feira, 8, Lady Gaga fez uma publicação em seu Instagram rebatendo comentários negativos sobre seu corpo após sua apresentação no Super Bowl no último domingo, 5.

Leia também: Lady Gaga rouba a cena com look brilhante no show de intervalo do Super Bowl

"Eu ouvi dizer que meu corpo virou assunto de conversas, então eu quero falar: estou orgulhosa do meu corpo e você deve estar orgulhoso do seu também. Não importa quem você é ou o que você faz. Eu poderia dar um milhão de motivos por que você não precisa atender a ninguém ou a nada para ter sucesso. Seja você, e seja implacavelmente você. Isso é coisa de campeões. Muito obrigada a todos que estão me apoiando. Eu amo vocês, caras. Beijos e abraços, Gaga", disse a cantora na legenda.

Durante o show no evento esportivo, Gaga usou figurinos que deixaram sua barriga à mostra e, por isso, alguns internautas fizeram críticas ao seu corpo no Twitter e no Facebook.