'Estou muito bem careca e com minhas rugas', diz Xuxa Meneghel

A apresentadora Xuxa Meneghel. Foto: YouTube / @Garagem de Unicórnio

A apresentadora Xuxa falou sobre seu visual e sua vida em entrevista ao canal de YouTube Garagem de Unicórnio, da Rede Snack, na última quarta-feira, 13. Ela mandou um recado para parte do público.

"Eu tô muito bem do jeito que eu tô, careca. Tô muito bem com as minhas rugas. Tô muito bem não comendo carne. Tô muito bem não fumando, bebendo, e vejo que as pessoas ficam muito chateadas com isso", afirmou.

A apresentadora ainda ressaltou que as escolhas que fez para sua vida não necessariamente têm a ver com o fato de trabalhar com o público infantil.

"Tem muita gente que fala 'eu não bebo, eu não fumo por causa de você'. Mas eu não bebo e não fumo não é porque eu trabalho com criança. Não bebo porque não me faz bem e não fumo porque nunca gostei."

Xuxa também falou sobre o processo em que se tornou vegana: "Pra mim foi fácil fazer essa mudança, não é como alguém que come churrasco e do dia para a noite resolve parar, por pena dos bichinhos. Eu tenho cachorro e nunca dei carne para ele, a minha filha também nunca comeu".

Segundo ela, o fato se deu gradualmente em sua vida: “Sempre tive intolerância a lactose, mas não sabia. Aos 13 anos eu parei de comer carne, aos 24 eu parei de comer frango e comia peixe de uma a duas vezes por semana."

Assista à íntegra da entrevista com Xuxa abaixo:

