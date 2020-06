'Estou feliz', diz Suzana Alves, a Tiazinha, ao assumir cabelos brancos na quarentena

Atriz Suzana Alves revelou que adotou os cabelos brancos durante a quarentena Foto: Instagram / @suzanaalvesoficial

A atriz Suzana Alves, que ficou conhecida por viver a personagem Tiazinha no Programa H e em As Aventuras de Tiazinha, publicou algumas fotos em sua conta no Instagram no domingo, 7, em que apareceu com cabelos brancos. Após diversos comentários do seguidores, ela falou sobre a questão em um vídeo publicado no mesmo dia.

“Estou tão feliz com essa minha naturalidade, fiquem em paz. Não precisa gerar polêmica nem ficar discutindo nada, relaxem. Eu estou feliz e isso que importa", comentou a artista. Com 41 anos, a maioria dos comentários em sua publicação elogiaram o novo visual.

“Que as pessoas voltem a enxergar que mulheres, assim como os homens, tem direito a envelhecer e que está tudo bem, estamos bem e seguimos lindas e poderosas”, disse a seguidora @fabianagstos.

Em uma publicação em 20 de maio, a atriz revelou que adotou os cabelos brancos devido à quarentena, já que ficou sem pintá-los: "efeitos de não fazer raiz do cabelo na quarentena = Liberdade e coragem. Quem por aí também está deixando as medeixas brancas e mesmo assim está feliz?".

“Pausa para um descanso em um dia de muito trabalho e muito afeto, fazendo o que eu amo! Com a mão na massa, literalmente!”, disse a atriz na legenda da publicação. Em seus stories ela mostrou o filho comendo um pão artesanal feito por ela, como café da manhã. “Amo que ele ama meu pão”, comentou Suzana.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais