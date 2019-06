'Estou disposto a ventos novos', diz Fernando Rocha após saída da Globo

Fernando Rocha concede entrevista para Danilo Gentili no programa 'The Noite'. Foto: Gabriel Cardoso/SBT

Fernando Rocha, que foi apresentador do programa Bem Estar, na TV Globo, diz estar aberto a novas possibilidades de trabalho. "Sou ator de teatro. Ninguém deixa de ser. Agora com novos projetos estou disposto a ventos novos, estou com o barco no mar", disse em entrevista ao The Noite, de Danilo Gentili, que vai ao ar nesta quinta-feira, 27.

Na ocasião, Rocha também vai comentar sobre seu livro Na Medida do Possível (Ou Quase), que fala sobre vida saudável e traz um pouco da experiência que ele teve no matinal sobre saúde.

"Durante um tempo eu estava acima do peso. Perdi 20 quilos. O livro fala sobre o encontro dos meus limites. Eu estava com quase 120 quilos apresentando um programa de saúde", diz.

Nessa nova fase, ele afirma que se sente um "fiel e legítimo representante das pessoas que estão acima do peso", tudo isso "para que as pessoas vejam que é possível lutar".

Sobre manter a forma que conquistou, Fernando Rocha comenta: "o preço da liberdade é a eterna vigilância. Nove horas de atividade física por semana. Não tenho carro, escada rolante eu não uso".

O programa The Noite vai ao ar de segunda-feira a sexta-feira, no SBT, a partir de 00h30.