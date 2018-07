'Estou casando feliz da vida', diz Cesar Tralli ao vivo em jornal

. Foto: https://www.instagram.com/cesartralli/

O jornalista Cesar Tralli fez quase uma declaração de amor ao vivo à apresentadora Ticiane Pinheiro, de quem está noivo. Durante a apresentação do SPTV 1 de quarta-feira, 15, ele disse que está casando feliz da vida.

O comentário foi feito em uma conversa com Sandra Annenberg, âncora do Jornal Hoje, da Rede Globo. Ela fazia o chamado para a reportagem sobre uma pesquisa que identificou aumento no número de divórcios em relação a quantidade de casamentos no Brasil - especialmente em São Paulo, onde foi registrado maior registro de separações.

Em um tom descontraído, Tralli disse: "estou indo na contramão, estou me casando feliz da vida".

Sandra entrou na brincadeira e sugeriu que o colega assistisse a resportagem para saber o que fazer para não se separar. Ele aceitou a ideia.

A agora esposa, Ticiane assistiu ao jornal compartilhou um vídeo da conversa entre seu marido e Sandra. "Olha meu amor na contramão da estatística", escreveu animada.