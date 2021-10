'Estou cansada de ser tão compreensiva', diz Britney Spears sobre família

Britney Spears terá um tutor provisório, após retirada do pai da tutela Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Britney Spears compartilhou nesta terça-feira, 26, um desabafo sobre a tutela, a qual foi submetida por 13 anos. No Instagram, a cantora criticou a família.

Ela publicou uma foto de sua máquina de escrever com algumas flores e falou sobre o objeto de alto valor sentimental. Na legenda, ela escreveu: "Você não acha estranho quando você se esforça para organizar viagens ou marcar almoços com pessoas que você ama, só para saber que eles vão fugir de você ou partir depois de 10 minutos?".

"É humilhante e é como se todas as pessoas com quem me abri imediatamente dissessem depois que partirão para uma viagem por duas semanas. Ok, entendi. Elas só estavam disponíveis para mim quando era conveniente para elas. Bem, não estou mais disponível para nenhuma delas agora", escreveu.

"Eu não me importo de ficar sozinha e, na verdade, estou cansada de ser tão compreensiva como Madre Teresa. Se você for rude comigo, então pra mim chega! Esta mensagem é para minha família, por me machucar mais do que vocês imaginam. Eu sei que a tutela está prestes a acabar, mas ainda quero justiça", relatou.

"Tenho apenas 1,62 m [de altura] e já interpretei a pessoa mais importante durante toda a minha vida.Você sabe como isso é difícil? PS: Camila Cabello, também achei minha escrivaninha minúscula!", finalizou.