'Estava muito seguro', diz Fiuk sobre atuação em 'A Força do Querer'

Fiuk como Ruy em cena de 'A Força do Querer' Foto: João Miguel Júnior / Globo / Divulgação

O ator Fiuk falou a respeito de sua atuação na novela A Força do Querer em entrevista ao canal de Álvaro Leme no YouTube.

"A novela deu um bafafá do caramba. Falaram de mim até umas horas. Mas eu tava muito seguro comigo porque eu passei no teste, fui escolhido. Chega uma hora que você fala: 'Tá bom, gente. Aceita que eu passei no teste'".

Fiuk também afirmou que a personalidade de seu personagem influenciou para a opinião negativa de parte do público: "E outra, meu personagem não era bonzinho, era um vilãozinho chato. Fiz um negócio pra dar raiva, mesmo. Acho que as pessoas até confundiram: 'Que idiota esse Fiuk!'. Não, gente, era o Ruy o idiota da história!"

"Tive essa opção, também. De ou defender meu personagem, deixar ele mais bonzinho e tal, ou mergulhar e dar vida àquele personagem. Quando dei a vida, algumas pessoas se incomodaram muito com a vida que dei pro personagem. Apático. Conheço essas pessoas, fiz um laboratório muito intensivo com essas pessoas e elas são assim", complementou.

Questionado sobre a quais pessoas se referia, respondeu: "Tenho amigos, que não vou citar nomes. Playboy que tem tudo na vida, exatamente com esse perfil, meio chatinho, quer tudo na hora dele, faz coisas de caráter duvidoso..."

O ator, que também se define como cantor e piloto, falou sobre as mudanças que trabalhar na TV trouxeram à sua rotina: "Gosto de ser muito simples. Me dá na telha, vou comer um pão de queijo às sete da manhã no posto no meio da estrada, e tal. Essas coisas, depois da novela, deram uma piorada. Dependendo de onde eu vou, eu não saio."

Asssista à íntegra da entrevista:

