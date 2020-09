‘Estava desesperadamente infeliz’, diz integrante do Spice Girls sobre fama

A cantora Mel C contou alguns detalhes sobre os efeitos que a fama teve em sua vida Foto: Stefan Wermuth/Reuters

A cantora Melanie Chisholm, que ficou mais conhecida como Mel C, se tornou uma estrela mundialmente conhecida quando fez parte do grupo Spice Girls. Em entrevista publicada no sábado, 26, ela falou sobre os efeitos negativos da fama, incluindo a depressão e anorexia.

“Os pontos baixos de ser famosa foram devastadoramente difíceis. Eu estava vulnerável, e os jornais foram cruéis e insensíveis”, comentou a cantora em entrevista para o jornal The Guardian. Melanie destacou que estava “lutando” contra um transtorno alimentar e a depressão.

A cantora afirmou que as personalidades não são vistas como humanos, e revelou que “tinha tudo que sonhei, mas estava desesperadamente infeliz”. Melanie também ressaltou que é importante saber quando é hora de pedir ajuda, e que esse é o ponto mais difícil no processo de melhora.

“As pessoas ao redor de mim sabiam que as coisas não estavam certas, mas eu estava envergonhada e não via um jeito de sair, então eu as evitei”, contou. Anos depois de sair do grupo e já recuperada, ela deverá lançar um novo álbum solo, intitulado Mel C, no dia 2 de outubro.

Briga com Victoria Beckham

Melanie já havia falado sobre os problemas que enfrentou em uma entrevista em 23 de fevereiro de 2020, para a BBC Radio 4. Nela, a cantora considerou que uma briga com a colega de grupo, a cantora Victoria Beckham, foi um momento que transformou seu jeito de se comportar.

“Me disseram que se esse comportamento ocorresse de novo, eu seria expulsa [das Spice Girls]”, revelou a cantora. “Foi onde começou alguns dos meus problemas, pois eu comecei a ser muito restrita comigo mesma, eu não podia falhar”.

A cantora contou que estava “em busca da perfeição”, o que a levou à anorexia e a deixou “incrivelmente depressiva”. “Quando seu conto de fadas máximo realmente acontece com você, você se sente culpada por reclamar, de qualquer coisa”, observou Mel C.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais