'Estava declinando para essa parte ruim', diz Sammy Lee sobre depressão pós-parto

Pyong Lee e Sammy Lee. Foto: Instagram / @pyonglee

A influenciadora Sammy Lee, que é casada com o youtuber e hipnólogo Pyong Lee, conversou com os seguidores sobre a vida após o nascimento do filho, Jake, e respondeu a perguntas sobre o relacionamento com o marido e depressão pós-parto.

O primeiro questionamento que ela respondeu era se ela ainda continuava com Pyong. “Óbvio, eu sou casada”, disse Sammy, indicando uma certa surpresa. Na segunda-feira, 2, ela também foi perguntada sobre um possível término, após retirar o sobrenome do marido, Lee, da sua conta no Instagram, mas ela negou, explicando que havia solicitado a mudança há um ano.

Sammy também falou mais sobre o parto de Jake, que nasceu em 16 de fevereiro, quando Pyong já estava participando do BBB 20. “Foi parto normal, eu fiquei de pé, igual índia”, comentou. Ela também revelou que precisou fazer uma cirurgia para retirar cerca de quatro centímetros de placenta que permaneceram dentro do útero após o nascimento, mas que não teve nenhuma complicação.

Além disso, a influenciadora comentou sobre depressão pós-parto: “teve um certo ponto em que eu senti que estava declinando para essa parte ruim. Aí eu falei para o meu pai ‘quero que todo dia você me liste as coisas boas que eu tenho na minha vida, porque a gente sempre foca no negativo, e eu tenho muita coisa boa acontecendo”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais