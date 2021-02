'Estava compulsiva, com ansiedade', diz Sabrina Sato sobre quarentena

A apresentadora Sabrina Sato Foto: Iara Morselli / Estadão

Sabrina Sato, que pela primeira vez participa de um carnaval online, aproveitou o ano de 2020 para desacelerar, ficar mais perto da família e refletir. Foi o que ocorreu com muitas pessoas, assim como o ganho de peso, que a apresentadora relata ter vivenciado também. Ansiedade e compulsividade fazem parte dos motivos.

"Na quarentena, eu engordei, como a maioria das pessoas, uns cinco ou seis quilos, mesmo malhando todos os dias, porque eu comia muito mais do que devia. Eu estava compulsiva, com ansiedade. Mas me cobro fazer exercícios mesmo sem vontade porque sei que é importante para mim", disse ela em entrevista ao jornal Extra.

A apresentadora afirmou que tem déficit de atenção, então a atividade física a ajuda a ficar mais centrada. "Além de me deixar com mais autoestima." O lado bom desse período de isolamento social, diz, foi ter parado pela primeira vez.

"Eu nunca tinha ficado quieta e fui obrigada a parar. Tem sido muito importante poder ouvir, conviver, aprender com eles", conta, referindo-se ao marido Duda Nagle, à filha Zoe e aos pais, com quem tem passado a quarentena. "Refleti sobre tudo o que estou fazendo, o que já fiz, o que quero fazer, sobre meus desejos, sobre completar 40 anos. Comecei a pensar em tudo mesmo. Quero realizar tanta coisa que parece que estou com 18 ainda! Tenho tanto sonho, gás, força, vontade."

Sabrina completou 40 anos no último dia 4, sem festa, mas com muito carinho e bolo recebidos. "Todo ano eu comemoro já no ritmo de carnaval, a mil. Neste aniversário, Duda fez uma surpresa, me levou para um hotel e passamos a noite lá. A comemoração foi só com ele. No dia seguinte, voltei para casa e lá tinha uns dez bolos, sem brincadeira, e um monte de flor. Minha mesa inteira, que é enorme, estava cheia. Fui distribuindo os doces. Dei para os porteiros, para o pessoal que trabalha comigo e comi um monte também", relata.

Este ano, o carnaval da apresentadora, que desfila pela Gaviões da Fiel em São Paulo e pela Unidos de Vila Isabel no Rio de Janeiro, é comemorado de forma virtual. Do Sanbódromo do Anhembi, na capital paulista, ela comandou, neste sábado, 13, uma programação de artistas consagrados, como Zeca Pagodinho e a dupla Zé Neto e Cristiano. A folia online segue neste domingo, 14, com transmissão pelo canal dela no YouTube, shows de Matheus e Kauan e de Os Barões da Piadinha.

"Em 18 anos, essa é a primeira vez que piso no Sambódromo do Anhembi e não vou desfilar... Mas estou muito feliz em poder levar alegria para a casa de todos", escreveu Sabrina ao publicar a foto do look escolhido para o evento.