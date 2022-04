Estátua de cera de David Bowie é apresentada no Madame Tussauds de Londres

Estátua de David Bowie está no Madame Tussauds, em Londres, em uma zona recentemente redesenhada com cantores e músicos. Foto: Toby Melville/Reuters

LONDRES - Ostentando cabelos ruivos, um macacão listrado e maquiagem atraente, uma nova estátua de cera do astro do rock David Bowie como o alter-ego Ziggy Stardust foi apresentada no Madame Tussauds de Londres na última quinta-feira, 31, completando um line-up com tema musical no museu.

Usando medidas e imagens de uma sessão de 1983, o Madame Tussauds disse que trabalhou com o espólio de Bowie para criar a figura, a segunda a ser feita à imagem do cantor e compositor no museu. O artista britânico morreu de câncer em 2016, aos 69 anos.

"David Bowie como Ziggy Stardust transcende gerações e gêneros musicais", disse Tim Waters, gerente-geral do Madame Tussauds de Londres, em comunicado.

"Tivemos a honra de trabalhar com sua propriedade no que seria seu 75º ano e desempenhar nosso pequeno papel em manter seu legado inimitável vivo para as próximas gerações."

A nova figura está na zona renovada do Festival de Música do museu, que também inclui réplicas de Beyoncé, Amy Winehouse, Jimi Hendrix e Ed Sheeran.