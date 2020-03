'Estamos vivendo a terceira guerra mundial silenciosa', diz Henrique Fogaça sobre coronavírus

Henrique Fogaça compartilhou no Instagram neste domingo, 22, uma foto para conscientizar a população a ficar em casa diante da pandemia do novo coronavírus . Com máscara militar usada em guerras químicas do passado, o jurado do MasterChef encarou a doença como um conflito.

"Estamos vivendo a terceira guerra mundial 'silenciosa' de mãos atadas, onde nosso inimigo é invisível e as armas letais são o contato, o beijo e o abraço. Sugiro que todos continuem em suas casas com suas famílias, preservando o mundo de uma catástrofe maior ainda do que já estamos assistindo", escreveu.

No mesmo dia, Fogaça postou na rede social uma foto de sua filha Olívia, de 13 anos, com uma máscara cirúrgica para comentar sobre o coronavírus. "Tenho um recado muito importante da minha linda Olívia: 'se cuidem, a vida vale muito a pena'". A menina tem um tipo de epilepsia rara e hipotonia (doença que diminui o tônus muscular). Ela faz tratamento com canabidiol e mostrou avanços ao conseguir ficar em pé sozinha em fevereiro deste ano.