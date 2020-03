'Estamos nos aproximando de uma nova era', diz Reynaldo Gianecchini sobre futuro da humanidade

Reynaldo Gianecchini Foto: Victor Pollak / Globo / Divulgação

Reynaldo Gianecchini usou o Instagram nesta quinta-feira, 26, para falar sobre o 'lado positivo' da quarentena de coronavírus para a sociedade. Segundo o ator, este momento está reforçando o fato de que todos vivem conectados e ninguém existe sozinho.

"Nada funciona sozinho, então não dá para querer o meu bem estar sem me ligar na harmonia do todo", afirma ele, com base no fato de que o isolamento é para preservar a própria vida e a do outro. "Se a gente não zelar pelo próximo, não tem como sobreviver. Será que todos estão tendo a dimensão de que estamos nos aproximando de uma nova era?", refletiu.

Reynaldo Gianecchini publicou ainda uma animação para mostrar o que mais se deve, ao seu ver, florescer nos tempos de pandemia: o amor. Na publicação, um menino diz: "Nunca imaginei que a terceira guerra mundial seria contra um vírus". A menina, em seguida, responde: "E que a principal arma utilizada seria o amor ao próximo".