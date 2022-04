'Estamos lutando ainda': Tony Tornado reflete sobre racismo no Encontro com Fátima Bernardes

O ator Tony Tornado esteve no 'Encontro com Fátima Bernandes', da TV Globo, na manhã desta sexta-feira, 8. Foto: TV Globo

O ator Tony Tornado foi um dos convidados desta sexta-feira, 8, no Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo.

O artista, que em maio vai completar 92 anos de idade, refletiu durante a atração sobre como o racismo afetou sua carreira.

"É estranho, porque quando você fica famoso, você fica incolor. Tem algumas facilidades que eu não tive no início. Todo mundo sabe da minha história, a minha luta muito grande aqui", começou o ator.

Ele comentou ainda sobre os frutos que a comunidade negra vem colhendo depois de tantos anos de luta.

"Foi muito difícil realmente derrubar esses preconceitos, esses probleminhas que tinham aqui na época. Foi uma luta e graças a Deus não foi inglória, porque hoje em dia estamos vendo frutos de tudo aquilo que fizemos na época", disse o ator.

O artista trouxe também a pauta para dentro da TV Globo e falou sobre como o combate ao racismo progrediu na empresa.

"Aqui, na própria casa na qual já estou há 40 e tantos anos, houve uma mudança muito grande. O público em geral entendeu toda essa problemática, se é que era uma problemática. Estamos lutando ainda, tem algumas barreiras que precisamos quebrar, mas foi muito importante ter um início", refletiu o artista.

O programa também teve como a atração o grupo The Mahattans, do qual Tornado é fã e que está no Brasil para apresentações no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 8, e em São Paulo, no domingo, 10.