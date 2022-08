‘Estagiária sincera’: saiba o que aconteceu com Yasmin que arrancou risadas de Alan Severiano

O âncora do SPTV, Alan Severiano, não conteve a risada depois de assistir ao depoimento da jovem Yasmin em reportagem do jornal. Foto: TV Globo

Yasmin ficou famosa ao arrancar risadas do apresentador Alan Severiano na reportagem exibida pelo SPTV1, da TV Globo, na quarta, 10, que falava sobre as oportunidades de estágio em empresas na cidade de São Paulo.

A estagiária sincera, na ocasião, disse que o salário que ia ganhar apesar de ser pouco, ajudaria bastante no orçamento da casa e que seus pais tinham ficado mais animados com a oportunidade do que ela mesma. Na edição do telejornal local desta sexta, 12, a repórter Paula Araújo contou que a repercussão da notícia deixou os pais da menina orgulhosos. "Ela bombou nas redes sociais. Eu soube que você conversou com ela agora há pouco, o que ela disse?”, perguntou Alan Severiano à repórter.

"Ela falou que é uma pessoa muito reservada, mas que está levando na esportiva", disse Paula. “No dia seguinte chegou para trabalhar e a chefe a chamou para uma conversa. Ela pensou: 'vou ser mandada embora, meu Deus do céu!', chegou tremendo na reunião", continuou a repórter.

Mas o que parecia ser um momento de tensão foi atenuado com a descontração da chefe que deu risada da situação e disse que está tudo certo. “Ela está trabalhando, virou famosa lá no setor. Ainda bem, né?", concluiu a jornalista.

"É isso, Yasmin, a estagiária sincera. Toda a sorte para ela na carreira", desejou Alan Severiano.

O vídeo que Yasmin esbanja sinceridade viralizou nas redes sociais e a situação se tornou piada entre o apresentador e Felipe Andreoli no dia seguinte à reportagem.