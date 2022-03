'Está dando tudo certo', diz Reinaldo Gottino após passar mal e ser internado

Reinaldo Gottino disse que está sendo medicado e fazendo todos os exames necessários. Foto: Instagram/@rgottino

O apresentador Reinaldo Gottino usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde dele e agradecer as mensagens que recebeu nesta quarta-feira, 12.

Gottino teve um mal súbito e precisou ser levado às pressas a um hospital em São Paulo momentos antes de apresentar o Balanço Geral SP, na Record TV.

O jornalista publicou uma foto no Instagram em que estava deitado em uma das camas do hospital e escreveu que tudo está dando certo, mas que o momento foi um susto grande. "Pressão bateu 19, dor no peito, mal-estar e mil coisas passando na cabeça", contou.

Ele ainda disse ser cercado de pessoas incríveis que o socorreram. Além disso, também informou estar medicado e realizando todos os exames necessários. "Obrigado pelas mensagens de carinho! Obrigado, Deus, por essa oportunidade!", finalizou.

Por volta das 11h da manhã de quarta-feira, Gottino começou a sentir dores no peito e foi encaminhado ao Hospital Moriah, no bairro de Moema. Willian Leite e Renato Lombardi foram responsáveis por o substituir no Balanço Geral SP.

Segundo a Record TV, não há previsão de quando o jornalista voltará ao estúdio para apresentar o programa.