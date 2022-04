'Está abençoado e eu quero curtir', diz Bruno De Luca sobre espera do primeiro filho

Bruno De Luca fala sobre espera do primeiro filho, reação da família e sobre como está a ansiedade para saber se o bebê será menino ou menina. Foto: Gabriel Farhat

Na última quarta-feira, 6, Bruno De Luca e Sthéfany Vidal anunciaram que estão esperando o primeiro filho do casal. Noivos desde maio de 2021, eles já planejavam aumentar a família desde o Revéillon de 2021 para 2022.

Em entrevista ao Estadão, o apresentador falou sobre como ficou sabendo que seria pai, a reação da família e revelou o motivo de achar que já tinha passado da fase de ter filhos.

Bruno conta que tanto ele, quanto Sthé já estavam “deixando nas mãos de Deus” e ficavam na torcida para a gravidez acontecer, e acabou que, segundo o apresentador, “Deus foi rápido” em sua missão.

Ele começou a desconfiar da gravidez da noiva quando ela foi para Belo Horizonte visitar os pais e renovar alguns documentos, e uma atitude da repórter colocou uma pulga atrás de sua orelha. Ela enviou uma mensagem com declaração amorosa do nada para ele e isso foi o suficiente para despertar a desconfiança.

“Do nada ela me mandou: ‘Amor, eu te amo muito, você é a pessoa mais importante da minha vida’. Fez uma declaração linda, mas muito suspeita, porque foi do nada. Não era nenhuma data comemorativa pra gente”, conta.

O apresentador da Rede BBB ainda brinca que esse tipo de declaração é coisa de “gente que fica bêbada”, mas não é o caso de Sthéfany porque ela “não bebe muito, só socialmente”.

“Eu desconfiei. Pensei: ‘hm, tá grávida’. E até perguntei por que ela estava me amando assim. Ela logo disfarçou porque queria fazer uma surpresa e quando voltou pra casa, me deu um presentinho com uma roupinha de neném e eu fingi que não sabia”, fala aos risos.

Bruno De Luca sempre sonhou em ter filhos, mas achava que o tempo já tinha passado e “nunca seria” pai. Durante a nossa entrevista, ele explicou o motivo deste pensamento.

“Todos meus amigos já tinham sido pais, alguns até se separaram. E eu achava que seria difícil encontrar um grande amor nessa altura do campeonato, porque eu já tinha conhecido tanta gente e nunca tinha me apaixonado de fato — pra morar junto, casar, ter filhos”, fala.

Bruno ainda conta que por mais que tivesse esse sonho da paternidade, encarava como algo que já tinha passado e “estava felizão” com a vida de solteiro que levava: “Minha vida de solteiro era legal, por causa da independência, mas também não tinha conhecido a vida a dois onde me sinto independente por ela ser minha parceira e estar comigo o tempo todo. Isso que mudou”.

Na última quinta, 7, o ator compartilhou o primeiro ultrassom nas redes sociais e em um trecho da publicação escreveu: “[...] A nossa união e o nosso amor geraram uma nova alma”. Sthéfany Vidal já está de três meses e Bruno fala que não tem preferência do sexo do bebê.

“Sempre fui apaixonado por crianças, então pra mim tanto faz. Qualquer um dos dois [menino ou menina], pra mim, está abençoado e eu só quero curtir. Estamos ansiosos para saber o sexo, mas não temos preferência”, fala.

Reação da família ao saber da notícia

Filho de Bruno De Luca será o quinto neto da família do apresentador, enquanto os pais de Sthéfany Vidal estreiam no time de avós. Foto: Instagram/@brunodeluca

Depois de descobrir que seria pai, chegou a hora de anunciar para a família que um novo membro está a caminho. Bruno De Luca conta que foi um momento de choro, mas que todos ficaram muito felizes com a notícia.

“Minha mãe e meu pai já estão no quinto neto, e na família da Sthéfany é o primeiro netinho. Então eles estão muito felizes. Minha família está feliz, mas já está mais acostumada”, diz.

Com dois irmãos, Bruno é o filho do meio e o último a entrar para a lista de papais. Thiago, o mais velho, já tem dois filhos e Marcela, a mais nova, também. O apresentador lembra quando o irmão teve a primeira filha e que foi a primeira neta de seus pais: “Era tudo muita novidade”.

Para a espera de seu filho, ele diz que sua família está com muito amor, mas também com “mais calma e sabedoria” — diferente da família de Sthéfany, que está “pura emoção”. “Eu vi os vídeos deles recebendo a notícia e meu sogro só chorava. Foi muito bonitinho”, conta.

'Bebê Multishow'?

Bruno De Luca apresenta a Rede BBB, no Multishow, e quando falamos sobre suas colegas de emissora, Titi e Vivian, terem ficado grávidas em 2020 e 2021 respectivamente, ele brincou. “Acho que é um programa fértil, não sei… Não sei se desperta algo nos casais que ficam mais 'serelepes' na época do Big Brother”, fala aos risos.

Titi Müller anunciou que estava grávida em janeiro de 2020 e em junho do mesmo ano Benjamin nasceu. Já Vivian Amorim revelou a gravidez em setembro de 2021 e sua filha Malu nasceu no final de janeiro de 2022.

“Elas foram muito rápidas, mais rápidas do que eu”, brinca. Bruno lembra que conheceu o ex-marido de Titi e logo ela engravidou. Sobre a Vivian ele fala que não “deu nem tempo” de fazer um churrasco para conhecer o marido da ex-BBB e ela já engravidou também.

“Eu falei: ‘ih, esse programa, hein?’ E até brinquei com a Ana Clara, mas ela é muito jovem e tem que curtir muito a vida. Mas, 2023 vai ter que entrar alguém pra engravidar”, fala em meio a risadas.