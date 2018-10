‘Esse término não foi por desentendimento político’, garante Bruna Marquezine sobre Neymar

A atriz Bruna Marquezine. Foto: Instagram/@brumarquezine

Bruna Marquezine teve uma semana agitada. Em férias da televisão, ela viajou do Rio de Janeiro para a Europa e, de lá, foi parar em Fernando de Noronha. “Foi maravilhoso. Entrei de férias da TV, mas continuei trabalhando e viajando, então, foi muito bom parar (em Noronha). Acho até que vou voltar para relaxar mais um pouco. Lá é meu lugar preferido do mundo. Onde consigo me reconectar com a minha essência e com Deus”, disse.

A atriz esteve em São Paulo nesta quinta-feira, 18, para participar do desfile que celebrou os 30 anos da Le Lis Blanc, no Jockey Club. E admitiu, pela primeira vez, o fim do namoro com o jogador Neymar. “Vou pedir que não se prolongue nesse assunto, porque normalmente não falo da minha vida pessoal, espero que sejam compreensivas comigo”, ressaltou à jornalistas que cobriam o evento.

Na semana passada, Bruna negou o fim do relacionamento ao responder a indagação de uma seguidora no Twitter. Na ocasião, ela desmentiu boatos de que estava se desentendendo com Neymar por questões políticas.

parece que sim ou alguma coisa grave aconteceu, pq ela estava chorando bastante — alexia (@artribiani) 8 de outubro de 2018

Eu? Onde? — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) 9 de outubro de 2018

Esse é o problema... vocês acreditam em tudo. — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) 9 de outubro de 2018

Nesta quinta-feira, Bruna foi enfática ao negar que o cenário eleitoral brasileiro seja responsável por desentendimentos com o namorado. “Existe muito respeito e carinho por ele e por tudo o que a gente viveu. Só queria esclarecer que esse término não foi por desentendimento político, como ouvi por aí e li na internet muita gente escrevendo. E só quero esclarecer esse ponto porque estamos vivendo um momento muito crítico e perigoso. Um momento de muito ódio e, não, o término não teve nada a ver com isso”, concluiu a atriz. No entanto, Bruna não revelou o motivo da separação.

Seguidores do casal desconfiavam do clima ruim. Isso porque a atriz e o jogador deixaram de ‘curtir’ publicações um do outro nas redes sociais. Bruna Marquezine publicou a última foto ao lado de Neymar no dia 28 de setembro, no Instagram dela.

Curiosamente, a última foto em que Bruna aparece ao lado do jogador no perfil de Neymar no Instagram também foi em 28 de setembro.