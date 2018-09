'Esse ano tem sido monumental para mim', diz Beyoncé sobre os 36 anos

A cantora Beyoncé. Foto: REUTERS/Lucy Nicholson

Beyoncé completou 36 anos na última terça-feira, 4, e um dia depois publicou várias fotos no Instagram mostrando como comemorou a data. Na legenda de uma das imagens, ela listou as conquistas e coisas boas que ocorreram em sua vida neste ano.

"Aos 36, eu virei mãe de três. Eu amamentei gêmeos. Eu renovei meus votos com meu marido de dez anos. Eu fui para casa e depois fui para o palco do Coachella, depois da gravidez. Então meu marido e eu lançamos um álbum juntos, o Everything is Love. E nós estamos fazendo uma turnê com nossa família pelo mundo, e amando isso", escreveu a cantora na legenda de uma foto ao lado de Jay-Z.

"Esse ano tem sido monumental para mim. Eu agradeço a Deus por todo mundo na minha vida. Obrigada a todos por toda a positividade e pelos lindos desejos de feliz aniversário. Eu estou ansiosa para continuar aprendendo com meu passado, vivendo o presente e me rendendo ao futuro. Eu amo vocês, Hive", concluiu ela.