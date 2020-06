‘Essa bandeira é muito minha e quero ela de volta’, diz Zeca Camargo ao protestar pela democracia

O jornalista e apresentador Zeca Camargo Foto: Instagram/@zecacamargomundo

O jornalista Zeca Camargo usou as redes sociais nesta segunda-feira, 1, para protestar a favor da democracia. Para isso, ele decidiu publicar um vídeo de curta duração com a bandeira do Brasil rasgada.

“Essa bandeira é muito minha e eu quero ela de volta, digna, vibrante, honrada. Teve quem tentou tirar dela sua força e seu poder. Mas já estamos voltando a conquistá-la. E ela virá maior”, avisa.

Para Zeca Camargo, os protestos contra o fascismo e a favor da democracia no Brasil ganham força e cada vez mais a adesão das pessoas. “Com mais e mais gente junta pela vida, pela saúde, pela justiça, pela paz, pela educação, pela cultura, pela arte, pela ciência, pela igualdade, pela Amazônia, pelo emprego, pelo desenvolvimento, pela sustentabilidade, contra o racismo, contra o preconceito, contra a corrupção, pela democracia, pelo Brasil. E, se me permite acrescentar, contra a ignorância - pela sabedoria, sempre. E não precisa devolver a bandeira não. Pode deixar que a gente vai buscar”, concluiu no perfil oficial dele no Instagram.

Na semana passada, a TV Globo não renovou o contrato com o apresentador Zeca Camargo, que estava na emissora há 24 anos.