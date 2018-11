'Esqueci de combinar que perguntaria em português também', lembra Gloria Maria sobre Freddie Mercury

Gloria Maria e Freddie Mercury em entrevista para o 'Fantástico' em 1985. Foto: Reprodução de 'Vídeo Show' (2015) / TV Globo

A jornalista Gloria Maria usou seu Instagram para relembrar sua entrevista com o cantor Freddie Mercury, do Queen, feita durante a década de 1980.

"Não falava inglês, mas conseguimos conversar! Só esqueci de combinar que iria perguntar em português também!", relembrou Gloria, publicando um trecho de sua entrevista com o astro do rock.

O encontro remete à primeira edição do Rock In Rio, em 1985, que contou com a presença da banda Queen. A jornalista fez as perguntas em inglês ao vocalista, que as respondeu. Na sequência, foram gravadas passagens em português para serem utilizadas na edição final, que seria exibida no Fantástico.

Em entrevista ao site Glamurama no início do mês, Gloria havia criticado a caracterização de Rami Malek como Freddie Mercury no filme recém-lançado Bohemian Rhapsody.

"Ficou meio over. Eu conheci Freddie, entrevistei ele e tudo mais, ele era meio dentuço, mas não da forma como o filme retrata, com os dentes tão pra fora, aquela coisa protuberante. Acho que o resultado ficou meio estranho, caricato", afirmou.

Confira abaixo a publicação de Gloria e, a seguir, parte da entrevista.

