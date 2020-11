'Esquecemos que somos mãe e filha', diz Fernanda Montenegro sobre contracenar com Fernanda Torres

Fernanda Montenegro e Fernanda Torres durante as gravações de 'Amor e Sorte' Foto: Globo / Divulgação

A atriz Fernanda Montenegro será a entrevistada do Conversa com Bial desta sexta-feira, 27. Ela falou sobre trabalhar com sua filha, Fernanda Torres, no especial Amor e Sorte e também no episódio Gilda, Lúcia e o Bode, que vai ao ar em 25 de dezembro.

"Acho que nós esquecemos que somos mãe e filha. É o trabalho de uma profissional, de uma artista, com quem eu estou contracenando", comentou a veterana de 91 anos.

Sobre a diferença entre as gravações dos dois espeicias, Fernanda Montenegro comentou: "A primeira foi uma viagem de experimentos. Agora, não. Agora tivemos acho que 15 técnicos em quarentena. Foram duas semanas de muitas horas de trabalho por dia. O roteiro já definido, o elenco ampliado".

Sobre o cansaço como atriz, analisa: "Desde que você esteja, em primeiro lugar, fazendo o que você ama fazer, é como um esporte: requer seu físico. Tem uma hora que a disponibilidade do fazer te domina, é como o barato de uma droga".