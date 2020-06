Esposa de Nick Cordero fala do estado de saúde do ator, que contraiu covid-19

Ator atuou em musicais como 'Tiros na Broadway' Foto: broadway.com

Nesta quarta-feira, 4, a dançarina Amanda Kloots, esposa do ator Nick Cordero, usou seu perfil no Instagram para falar sobre o estado de saúde do seu marido, que contraiu o novo coronavírus em março e precisou amputar a perna direita após complicações no seu quadro clínico.

“Já me disseram algumas vezes que ele não vai conseguir. Disseram-me para dizer adeus. Foi-me dito que seria preciso um milagre”, afirma Amanda. Sem dar mais detalhes sobre a condição do marido, o texto da publicação deixa um recado para os fãs: “Ele ainda está aqui [...] Eu acredito que Deus está conosco, com os médicos e com Nick”.

De origem canadense, o astro da Broadway já participou de musicais e a atuou em séries televisivas, como Law & Order: Special Victims Unit. Nos últimos três meses, além da amputação da perna, o ator chegou a ficar em coma e agora, mesmo curado da covid-19, ele luta contra uma nova infecção no pulmão.

Em uma série de vídeos publicados nos stories, Amanda agradeceu o apoio dos seguidores e disse que está fazendo “o máximo possível para ajudá-lo e para levá-lo pra casa".

