Esposa de Milton Neves morre de câncer aos 65 anos

O jornalista Milton Neves com a esposa Lenice Chame Magnoni Neves. Foto: Twitter/@Miltonneves

SÃO PAULO - Morreu na madrugada deste domingo, 30, Lenice Chame Magnoni Neves, de 65 anos, esposa do Milton Neves da Rede Bandeirantes. A notícia foi dada pelo próprio apresentador nas redes sociais. Lenice estava internada no Hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or São Luiz. Nos últimos anos, ela lutava contra um câncer no pâncreas, que foi a causa de sua morte.

Casados por 42 anos, eles se conheceram ainda em Muzambinho, cidade do sul de Minas Gerais. Tiveram 3 filhos e duas netas.

"O último sorriso de minha esposa Lenice Chame Magnoni Neves, mas nesta madrugada o maldito câncer fez mais uma vítima. Foram 10 anos de namoro e 42 (anos) de casamento, 3 filhos e 2 netas, com ela cuidando sozinha dos meninos, enquanto eu mais trabalhava na vida. Hoje, com tanta realização, foi-se o pilar", lamentou Neves.

Amigos, clubes de futebol e fãs prestaram solidariedade ao jornalista por sua perda.

Posso imaginar o tamanho de sua dor, amigo. Que Deus te dê forças, para seguir a sua caminhada aqui. Meus sentimentos a toda sua família! Um forte abraço! — Gerson Nunes (@canhotinha70) August 30, 2020

Milton, meus sentimentos pela Lenice. Força para vc, para seus filhos e netas. Um grande abraço — Guga Chacra (@gugachacra) August 30, 2020

Palmeiras lembrou que Lenice era torcedora do time alviverde.

Nossos sentimentos ao Milton Neves, familiares e amigos pelo falecimento de Lenice Magnoni Neves, esposa do jornalista, Palmeirense e fã do Marcos. Foto: Reprodução/UOL Esporte. pic.twitter.com/HF1V8n7vle — Palmeiras Todo Dia (@palmeirasptd) August 30, 2020

São Paulo também se solidarizou.