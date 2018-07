Esposa de Marcos Mion desabafa sobre sua luta contra o câncer

Foto: Reprodução / Facebook

O apresentador Marcos Mion, do Legendários, publicou em suas redes sociais um desabafo feito por sua esposa, Suzana, 40, revelando sua batalha contra um câncer de mama nos últimos meses, o que, segundo ele, explica o "sumiço" que o casal teve nos últimos tempos.

"Assim como milhares de mulheres, minha esposa Suzana teve um diagnóstico de câncer de mama, ao qual, com a orientação de grandes médicos, conseguimos agir rápido e vencemos", comemorou o apresentador.

Em seu texto, Suzana agradece o apoio de diversos familiares, amigos e médicos, atribuiu o sucesso do tratamento até agora à sua religiosidade, e faz um apelo para que o combate à doença ganhe mais visibilidade:

"O Câncer de mama precisa ser muito divulgado. É importante que todas as mulheres saibam da importância dos exames frequentes, do auto exame, mesmo antes dos 40 anos. Os maridos podem e vem ajudar. Preciso muito dizer que, no meu caso, quem descobriu foi meu marido. Meu exame de rotina seria em novembro, e olha quantos meses ele antecipou! 10! Fez toda diferença", ressaltou.

Ela também conta que o tratamento ainda não acabou, e agora dará prosseguimento à radioterapia, mas o pior (diagnóstico e quimioterapia) já passou.

Confira abaixo a íntegra do texto de Suzana: