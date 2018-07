Esperança de medalha na Paralimpíada chama atenção pela beleza

Foto: Reprodução / Instagram

Camille Rodrigues precisou amputar sua perna quando ainda era criança, aos 2 anos de idade, por conta de uma má-formação congênita. Quase uma década depois, resolveu se aventurar pelo mundo da natação, e até hoje disputa a categoria S-9 da Paralimpíada.

A paratleta já possui mais de uma centena de medalhas, incluindo em jogos Pan-Americanos. Ela também conseguiu conhecer diversos outros países por conta do esporte, como a China e o México. Atualmente, treina no clube do Vasco da Gama, e já chamou atenção até mesmo da revista Playboy.

Confira fotos da nadadora:

As Olimpíadas Rio 2016 chegaram ao fim, mas as Paralimpíadas começam no dia 7 de setembro com muitos heróis e heroínas de diversas nacionalidades. Uma delas é a nadadora brasileira Camille Rodrigues, que estará na próxima edição da PLAYBOY. Ela fala sobre carreira, preparação para os jogos e muito mais na revista que chega às bancas na próxima semana. Deco Cury #novaplayboy #paralimpiadas #rio2016 Uma foto publicada por PLAYBOY Brasil (@oficialplayboybrasil) em Ago 24, 2016 às 9:44 PDT

#paralimpiadas #rio2016 #gotorio2016 #podiotododia #vaicamille Uma foto publicada por Atleta Paralímpica de Natação (@camillerodrigues_oficial) em Ago 26, 2016 às 8:23 PDT

Partiu Sorocaba fazer a manutenção da prótese !! Uhuuuul @conforpes Uma foto publicada por Atleta Paralímpica de Natação (@camillerodrigues_oficial) em Ago 18, 2016 às 3:17 PDT

A alegria evita mil males e prolonga a vida. #Boanoite !! (Look de hoje à tarde indo pro dentista. ) Uma foto publicada por Atleta Paralímpica de Natação (@camillerodrigues_oficial) em Ago 16, 2016 às 4:11 PDT

Eu ainda não cheguei lá, mas estou mais perto do que ontem. #gotorio2016 #rio2016 Uma foto publicada por Atleta Paralímpica de Natação (@camillerodrigues_oficial) em Ago 11, 2016 às 1:55 PDT

Hoje foi dia de teste de esforço, uns dos exames obrigatorios para participar dos jogos #Rio2016 !! @caixa @conforpes @vascodagama #Dnasistemas #kristylux #TIMERIO #ciaathleticakansas @ortolaser Uma foto publicada por Atleta Paralímpica de Natação (@camillerodrigues_oficial) em Ago 8, 2016 às 9:33 PDT

Bom dia meu povoo!! Quem ai quer da uma nadadinha ?? Vamos que vamos porque ta cada dia mais perto e eu cada dia mais ansiosa , rumo as Paralimpiadas #rio2016 !! Uma foto publicada por Atleta Paralímpica de Natação (@camillerodrigues_oficial) em Ago 5, 2016 às 4:00 PDT

VASCOO /+/ ❤❤ Uma foto publicada por Atleta Paralímpica de Natação (@camillerodrigues_oficial) em Ago 1, 2016 às 9:47 PDT

Quem estiver em Pádua, favor não sair, porque hoje to de carro por aqui! HAHHAHAHAHHA #saidafrente #carteiravencendomassounovata #paipailiberouocarro #voulevarpracasa Uma foto publicada por Atleta Paralímpica de Natação (@camillerodrigues_oficial) em Jul 31, 2016 às 6:11 PDT

Bom dia! Sexta-feira, sua linda! Finalizando primeiro treino do dia e ainda temos mais 2 para acabar o dia! Vamos que vamos rumo ao #RIO2016 ! Uma foto publicada por Atleta Paralímpica de Natação (@camillerodrigues_oficial) em Jul 29, 2016 às 7:11 PDT