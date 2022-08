Especial de Natal de Dolly Parton terá Miley Cyrus e Jimmy Fallon

O especial se chamará 'Dolly Parton's Mountain Magic Christmas', segundo o Deadline. Foto: Gus Ruelas/Reuters

Miley Cyrus , Jimmy Fallon, Billy Ray Cyrus, Willie Nelson, Jimmie Allen e Zach Williams foram convidadas para estrelar o especial de Natal Dolly Parton's Mountain Magic Christmas, na NBC, segundo o Deadline. Além da cantora Dolly Parton no papel principal, a produção também contará com Tom Everett Scott, Ana Gasteyer e Angel Parker.

O Natal Mágico da Montanha de Dolly Parton (em tradução livre) segue o desejo da artista de elevar os espíritos de um mundo exausto, compartilhando a “magia da montanha” única que ela sempre encontrou em Dollywood e nos arredores no Natal.

A trama será escrita por David Rambo, que também é o produtor executivo do projeto, ao lado de Sam Haskell e da próparia cantora. Joe Lazarov será o diretor e também produtor executivo, juntamente com Hudson Hickman, já Billy Levin foi escalado como produtor. A Warner Bros. Television fará a produção com a Magnolia Hill Productions e a Sandollar Productions.

A NBC anunciou em maio que estava preparando um projeto com Dolly Parton, que começou a ser conversado em 2015, quando ela, acompanhada pelo então presidente de entretenimento da rede, Bob Greenblatt, ao piano, apresentou Coat of Many Colors e I Will Always Love You na apresentação inicial da rede.

Nesse mesmo ano, ela assinou um contrato de desenvolvimento com a NBC para desenvolver uma série de filmes de TV baseados em suas músicas, histórias e “vida inspiradora”. Seu primeiro filme da NBC sob o acordo foi Coat Of Many Colors. Ela seguiu um ano depois com Christmas of Many Colors: Circle of Love.