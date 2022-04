Eslovênia, do 'BBB 22', se encontra com embaixador da Eslovênia

Ex-BBB Eslovênia em encontro com Gorazd Renčelj, embaixador da Eslovênia no Brasil. Foto: Instagram/@eslomarques

A ex-participante do Big Brother Brasil 22, Eslovênia, participou de um encontro inesperado no sábado, 23. A modelo se encontrou com Gorazd Renčelj, embaixador da Eslovênia, país homenageado por seu pai ao escolher o nome da filha.

Nos stories, Eslô mostrou a ida até o jantar e escreveu: "Só digo uma coisa: Muita coisa incrível está vindo pela frente. Aguardem". Ela ainda postou vídeos do encontro, onde ganhou da equipe do consulado da Eslovênia uma bebida própria do país.

A Miss Pernambuco fez uma publicação no Instagram e posou ao lado dos convidados do jantar. "Olhem como eu estou chique. Hoje estou conhecendo o embaixador e autoridades da Eslovênia", começou.

Eslô continou: "Amando muito conhecer um pouquinho da cultura desse país incrível que painho me deu o nome e eu tenho muito orgulho de carregá-lo sempre comigo. Que momento... Espero logo logo conhecer o país e toda sua história de perto".