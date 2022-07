Eslovênia afirma que Vyni virou ‘outra pessoa’ depois do BBB22

Eslô era uma das aliadas de Vyni no BBB22, mas relatou que ele mudou após o reality show. Foto: Instagram/ @eslomarques

Na última terça, 19, Eslovênia Marques participou de um podcast no YouTube e citou sua relação com o também ex-BBB Vyni. “Acho que lá dentro eu conheci um Vyni e aqui, por ele ter uma nova fase da vida dele, é outra pessoa. E que bom que é outra pessoa, porque a gente vai mudando. Isso é bom, admirável”, explicou.

Durante o BBB22, Eslovênia e Vyni fizeram parte do quarto Lollipop e foram aliados até o fim da permanência de ambos no reality show. A amizade, entretanto, não parece ter seguido o mesmo caminho fora da casa do BBB.

A ex-miss continuou dizendo que não está próxima do bacharel em direito. “Lá dentro que ele era uma pessoa extraordinária. Aqui fora não posso falar nada”.

Vyni se defende

Já na madrugada desta quarta, 20, Vyni se manifestou sobre o assunto nas redes sociais. “Continuo a mesma pessoa, a mesma pessoa que vocês conheceram”, afirmou acrescentando que se mudou para um apartamento.

O cearense continuou e alfinetou Eslovênia. “Só que agora eu tô mais esperto, mais seletivo e estou me amando mais, que foi o que tanto me cobraram nesses três meses que me viram na televisão”, finalizou.