Escolas de samba farão live solidária neste sábado pelo YouTube

Neguinho da Beija-Flor Foto: Fabio Motta / Estadão

As escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro anunciaram que farão uma live solidária neste sábado, 9, a partir das 18h, pelo canal oficial da Beija-Flor, no YouTube. O evento ao vivo será gravado no barracão da escola, na Cidade do Samba, capital fluminense.

A apresentação vai contar com Neguinho da Beija-Flor (Beija-Flor de Nilópolis), Zé Paulo (da atual campeã Viradouro), Gilsinho (Portela), Wantuir (Unidos da Tijuca), Marquinho Art'Samba (Mangueira), Tinga (Vila Isabel) e a dupla Carlos Junior e Celsinho Mody (Paraíso do Tuiti).

Quem organizou o evento foi Gabriel David, ex-namorado de Anitta e filho do presidente da escola de samba Abraão David. O objetivo é conseguir doações para famílias vulneráveis mais prejudicadas pela pandemia do novo coronavírus.