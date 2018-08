Erika Januza fala de encontro com juíza que inspirou sua personagem

Erika Januza procurou Ivone Caetano para buscar inspirações e viver a juíza Raquel na novela. Foto: Instagram.com/erikajanuza

A atriz Erika Januza publicou uma foto em seu perfil no Instagram com a desembargadora Ivone Caetano, primeira juíza negra do Rio de Janeiro e que serviu de inspiração para ela viver a personagem Raquel, de O Outro Lado do Paraíso.

"Fui a sua procura no início da caminhada da segunda fase de minha personagem, e me recebeu de braços abertos! Uma mulher incrível, inteligentíssima, com uma força, uma postura. A representatividade em pessoa", escreveu Erika na publicação.

Segundo a atriz, Ivone compartilhou com ela "experiências, memórias, pensamentos, estímulo e um pouquinho de sua história". Ela também agradeceu ao autor da novela, Walcyr Carrasco, pela experiência.