Erika Januza anuncia que será musa da Vai-Vai no carnaval 2019

Erika Januza vai estrear no carnaval paulistano em 2019 pela Vai-Vai. Foto: Ricardo Gama/Estadão

Erika Januza anunciou neste domingo, 18, que será musa da escola de samba Vai-Vai no carnaval de 2019. Será a primeira vez da atriz na festa paulistana.

"Alô, Vai-Vai, estou chegando! Vamos juntos a caminho do Quilombo do Futuro! Obrigada pelo convite! Estou muito feliz!", escreveu a atriz na legenda de uma foto no Instagram.

Quilombo do Futuro é o enredo da escola de samba, que no Sambódromo do Anhembi vai falar das lutas do povo negro.

Ainda neste domingo, ela foi apresentada à agremiação."Que recepção maravilhosa! Já estava feliz, agora então!", disse Erika ao publicar vídeos sambando junto à escola. Este ano, a atriz estreou como musa pela Grande Rio, escola de samba carioca.