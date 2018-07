Erick Jacquin relembra sequestro no Brasil: 'Pensei em ir embora'

Erick Jacquin Foto: Denise Andrade / Estadão

"Falei que nunca mais ia falar disso, mas faz parte da minha história: eu fui sequestrado. Antes de ser da TV, em 1998. Passei dois dias e pouco dentro de um cativeiro numa favela muito perigosa na época, que é perigosa ainda. Isso é uma lição de vida grande."

De forma um pouco confusa, Jacquin relembrou o processo de libertação de seu cativeiro: "A gente negociou um pouco, um foi preso, um menino era menor de idade, a polícia começou a procurar saber, viu que o carro era de francês, outro [sequestrado] que tava comigo tava numa multinacional, acionaram tudo, consulado francês, Itamaraty, anti sequestro, tudo. A polícia localizou a gente para o menino que foi preso, mais ou menos. Mas ele tava pronto pra entrar nessa favela que chama Jardim Ângela. De medo, os caras me liberaram, deixaram a gente ir embora."

"Levaram a gente num ponto de ônibus, uma senhora, a gente conversou com ela um pouco, muito esquisito. O ônibus levou a gente na delegacia, e lá na delegacia, voltou a nossa vida normal", concluiu.

Erick Jaquin à época em sua época de Café Antique, em abril de 1999, meses após ter sido sequestrado. Foto: Alexsander Ferraz / Estadão

Jacquin ainda contou que a derrota do Brasil na Copa do Mundo de 1998, diante da equipe da França, quase o complicou no cativeiro: "Um cara lá me chamou de alemão. Olho azul, cabelo claro, e o cara com uma 38 na mão: 'Alemão, alemão, alemão'. Não sei porque eu abri a boca, idiota, né. No dia seguinte eu falei: "Senhor, não sou alemão, sou francês'. Ele falou: 'Você é o que? Você é o filho da p*** que roubou a Copa do Mundo? Vou te dar um tiro!'. Aí falei: 'Não gosto de futebol, não sei do que você tá falando, vamos falar de outra coisa...'".

Perguntado se já pensou em sair do País e voltar a viver na França, respondeu: "Eu pensei em ir embora. Mas tenho muito amigo brasileiro, e falei: 'Erick, esse não é o Brasil'. Eles tão certos. Não é o Brasil, mas faz parte do Brasil. A gente vive com isso sem prestar atenção. É normal. Virou normal. A gente normalizou isso aí [violência]. Um cara fala: 'Fui assaltado'. 'Ah, foi assaltado?', tudo bem. Cinco minutos depois, você fala de futebol. É uma pena. Tem que mudar esse País."

"Metade da minha vida passei aqui. Tenho 54 anos, faz 24 que estou aqui. Minha vida profissional é muito maior aqui do que na França", acrescentou, ressaltando a paixão que tem pelo Brasil.

Confira o vídeo completo abaixo:

VEJA TAMBÉM: 10 memes e 'biquinhos' de Erick Jacquin