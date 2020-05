Erick Jacquin aparece usando chupeta em live do ‘Masterchef Brasil’

O chef Erick Jacquin no reality 'Pesadelo na Cozinha'. Foto: Carlos Reinis/Band

Os chefs Paola Carosella, Érick Jacquin e Henrique Fogaça participaram de uma live especial do Masterchef Brasil nesta quarta-feira, 13, junto com a apresentadora Ana Paula Padrão. E Jacquin acabou protagonizando um momento divertido durante a transmissão, quando apareceu com uma chupeta.

Na live os chefs receberam uma caixa com ingredientes escolhidos por Ana Paula, e cada um teve que cozinhar pratos vegetarianos durante a transmissão. Enquanto Paola e Jacquin fizeram apenas um prato, Fogaça fez um menu completo.

Quando Ana Paula elogiou Fogaça, Jacquin se queixou, e ficou discutindo, de brincadeira, com os colegas. A apresentadora comentou que o chef estava com dor de cotovelo, e logo depois Jacquin apareceu usando uma chupeta. “Fogaça, tá eliminado. Deixa o avental, pega suas coisas, dá uma volta no quarteirão e vai embora”, brincou ele.

Em seguida foi revelado que uma nova caixa será enviada para os chefs, dessa vez com ingredientes escolhidos por Paola, e até Ana Paula terá que cozinhar em uma nova live. Ainda bravo, Jacquin fez outra brincadeira, dizendo que não iria participar: “Estou de fora! Vou cozinhar com um braço amarrado. É tudo amarrado esse negócio”.

“Está bonito com essa chupeta e óculos”, brincou o chef Fogaça. Além das lives, a Band também está reprisando a primeira temporada do Masterchef Profissionais, às terças-feiras, a partir das 22h45.

Lives com jurados do Masterchef

Além da transmissão realizada no dia 13 de maio, os chefs e Ana Paula Padrão irão retornar em mais três lives , que ocorrerão em 20 e 27 de maio e 3 de junho. Todas as transmissões ocorrerão às 21h, e mostrarão os chefs produzindo receitas a partir de caixas com ingredientes enviadas para eles.

Caixa Misteriosa Delivery, o Desafio dos Chefs é exibido no canal no YouTube do programa, que pode ser acessado clicando aqui, e também contarão com interações entre os chefs e respostas a perguntas feitas por fãs.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais